أيمن حسين: مباراتنا أمام فلسطين مهمة ونأمل تحقيق الفوز فيها

2025-03-21 00:50:04 - المصدر: واع

البصرة – واعأكد مهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين، ان مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفلسطيني مهمة ويجب الفوز فيها.وقال حسين لوكالة الانباء العراقية (واع)، "تمكنا من الحصول على نقطة ثمينة أمام الكويت في الدقائق الأخيرة"، مبينا أنه "لعبنا 90 دقيقة على كرات الباص ولم نسجل هدفا والحل الوحيد كان في اللعب بالكرات الطويلة".وتابع، "نحن نريد تحقيق الفوز سواء كان في الكرات الطويلة او القصيرة"، مؤكدا: "مباراتنا المقبلة أمام فلسطين مهمة ونامل تحقيق الفوز فيها".