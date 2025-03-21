ديالى: إنتاج أكثر من 70 ألف طن من الحمضيات خلال الموسم الشتوي

2025-03-21 14:45:01 - المصدر: واع

ديالى – واع – صالح العتبيأعلنت محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن إنتاج أكثر من 70 ألف طن من الحمضيات خلال الموسم الشتوي.وقال أمين سر اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى اسماعيل طالب حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أكثر من سبعين ألف طن هي نسبه إنتاج الحمضيات لهذا الموسم في محافظة ديالى"، لافتاً الى أن "المحافظة حققت زيادة في الإنتاج على الرغم من قلة المياه التي شهدتها المحافظة".وأضاف أن "الأسواق والمحال شهدت تزاحم المحاصيل المحلية على الرغم من وجود المحاصيل المستوردة"، مبيناً أن "ديالى عانت خلال السنوات الثلاثة الماضية من جفاف كان له أثره القاسي على واقع الزراعة في المحافظة".وأشار الى أن "الحياة عادت من جديد إلى بساتين المحافظة لتجود بأفضل أنواع الحمضيات، وهذا هو موسم الخير على أهالي ديالى بالنسبة للحمضيات"، داعياً "وزارة الزراعة الى دعم الفلاحين ومساعدتهم بجميع المستلزمات المطلوبة لإنجاح مشاريعهم الزراعية".







