البلجيكي فيتال بوركيلمانز يقترب من تدريب "النوارس" العراقية

2025-03-21 15:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الجمعة، اقترابها منالتعاقد مع المدرب البلجيكي فيتال بوركيلمانز، لقيادة فريقها خلال الجولاتالمتبقية من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال الناطق الرسمي وعضو إدارة النادي، غيث عبد الغني، في تصريح خاص لوكالةشفق نيوز، إن "الإدارة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع بوركيلمانز، بشأن بنود العقدومن المتوقع حسم الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة".

وأضاف عبد الغني، أن "المدرب البلجيكي أبدى استعداده التام لتوليالمهمة"، مشيراً إلى أن "بوركيلمانز يمتلك سيرة ذاتية مميزة وخبرة واسعةفي عالم التدريب، ما يعزز الآمال في أن يقود الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية فيماتبقى من الموسم".

ويحتل الزوراء حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نجوم العراق بعدانتهاء الجولة الـ24، برصيد 46 نقطة، متساوياً مع زاخو المتصدر، الذي يتفوق بفارقالمواجهات المباشرة.