بعد جريمة قتل غامضة.. اعتقال فتاة ادعت خطفها بين بغداد وديالى

2025-03-21 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، بالقبض على فتاة مع شخص آخر ادعت خطفها بين محافظتي بغداد وديالى.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "فتاة تولد 2008 أدعت انه قبل 20 يوماً أقدم شخصان على استدراجها وخطفها وايوائها داخل دار في منطقة فاصلة بين ديالى وبغداد".

وأضاف، أن "الفتاة أدعت أيضاً بقيام احد الخاطفين بالتشاجر مع الثاني بسبب خلاف فيما بينهما على الفتاة وقام بقتله بآلة راضة (مطرقة) شرق العاصمة".

وأشار المصدر الى "نقل الجثة الى الطب العدلي والقبض على الفتاة برفقة الشخص الثاني وايداعهما التوقيف لاغراض التحقيق".