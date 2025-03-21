إصابة كوبارسي تثير الشكوك حول مشاركته مع إسبانيا أمام هولندا

2025-03-21 19:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واعبات من المرجح استبعاد باو كوبارسي، مدافع برشلونة، من معسكر منتخب إسبانيا لشهر مارس الجاري، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة هولندا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن "كوبارسي شعر بتحسن عقب المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) في روتردام، لكنه سيخضع لفحص طبي اليوم الجمعة لتقييم حالته بشكل دقيق".وأفاد مراسل إذاعة كتالونيا سير، بأن "اللاعب يعاني من آلام في الكاحل، إلا أن إصابته لا تبدو خطيرة، ومن المتوقع أن يسافر مع المنتخب إلى فالنسيا استعدادًا لمباراة الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب المستايا".ويحتاج المنتخب الإسباني إلى تحقيق الفوز في الإياب لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل أمام الطواحين الهولندية.