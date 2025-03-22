2025-03-22 00:27:05 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تعرض مبنى قنصليتها في إسطنبول إلى إطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول، تعرض عند الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 21 آذار 2025، لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، حيث استخدموا سلاحاً من […]

ظهرت المقالة الخارجية العراقية تعلن تعرض مبنى قنصليتها في إسطنبول إلى إطلاق نار من مجهولين أولاً على ايشان.



