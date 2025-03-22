أختام مزورة وأسلحة ومخدرات.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

2025-03-22 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (22 آذار 2025)، القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من بغداد، بتهم مختلفة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة ألقت القبض على عدد من المتهمين بينهم اثنين ضبط بحوزتهما (باج صحافة مزور، اختام مزورة)، واخرين "بحيازة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة، مواد مخدرة وأجهزة تعاطيها".

وأضافت عمليات بغداد أنه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في جانبي الكرخ والرصافة.











