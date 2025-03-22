سائقو الشاحنات يتظاهرون بين السليمانية وديالى بسبب تأخيرهم (فيديو)

2025-03-22 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شاهد عيان، يوم السبت، بخروج العشرات من سائقي الشاحنات بتظاهرة في سيطرة جمرك "باوه محمود" بين محافظتي السليمانية وديالى، وذلك بسبب توقف شاحناتهم لوقت طويل في السيطرة.

وقال الشاهد لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من سائقي الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع القادمة من إقليم كوردستان عبر محافظة السليمانية و مدينة كلار، خرجوا باحتجاج في سيطرة جمرك (باوه محمود) عند أطراف قضاء خانقين".

وأضاف أن "احتجاج سائقي الشاحنات جاء نتيجة التأخير والضغوط الأمنية عليهم في طريق مرورهم صوب محافظة ديالى إلى العاصمة بغداد وبقية المحافظات وللمطالبة بتسهيل دخولهم وحركتهم".

وحصلت شفق نيوز، على مقطع فيديو من أحد سائقي الشاحنات المشارك بالاحتجاج، يصور طابور الشاحنات المتوقفة على جانب الطريق، ويشكو من خلال الفيديو للجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلتهم.