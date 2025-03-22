2025-03-22 13:54:05 - المصدر: ايشان

حذر رئيس الحكومة في لبنان نواف سلام، اليوم السبت، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر في جر البلاد إلى حرب جديدة. ويأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة، ورد بمهاجمة بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان بالمدفعية. وحذر سلام في […]

ظهرت المقالة قصف لبناني يستهدف شمال إسرائيل ورئيس الحكومة يحذر من تجدد الحرب أولاً على ايشان.



