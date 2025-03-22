النائلي يخاطب السوداني لضمان تفويج كبار السن من ذوي الشهداء إلى الحج

2025-03-22 16:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

خاطب رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لضمان تفويج كبار السن من ذوي الشهداء إلى الحج.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "في إطار حرص مؤسسة الشهداء على ضمان حقوق ذوي الشهداء وتقديم التسهيلات لهم، خاطب رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار هيئة الحج والعمرة المتعلق باستبدال حجاج ذوي الشهداء من كبار السن، مطالباً باستثنائهم من هذا القرار والسماح لهم بأداء فريضة الحج ضمن الحصة المقررة لهم".

وأكد النائلي حسب البيان، أن مؤسسة الشهداء تسعى دائماً إلى الدفاع عن حقوق ذوي الشهداء في جميع المجالات، ومنها الحج، مشدداً على أن كبار السن الذين شملهم القرار قد أكملوا كافة المتطلبات القانونية والطبية ودفعوا تكاليف الحج، وبالتالي لا يمكن إجبارهم على التنازل أو التأجيل.

وأشار إلى أن المؤسسة تستند في طلبها إلى التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (23) لسنة 2024، الذي يضمن تخصيص نسبة (5%) من مقاعد الحج لذوي الشهداء، إضافة إلى قانون رقم (57) لسنة 2015، الذي يكفل لهم الأولوية في أداء الفريضة.

وأوضح رئيس المؤسسة أن هناك العديد من المناشدات التي تلقتها المؤسسة من كبار السن من ذوي الشهداء الذين يعترضون على قرار الاستبدال، مؤكداً أن المؤسسة لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقوقهم وضمان تفويجهم للحج.

وناشد النائلي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل والتوجيه إلى هيئة الحج والعمرة لضمان تفويج كبار السن من ذوي الشهداء لهذا العام، تقديراً لتضحياتهم واستناداً إلى القوانين النافذة التي تكفل لهم الأولوية في الحصول على التسهيلات والدعم.







