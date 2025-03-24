2025-03-24 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين (24 آذار 2025)، انضمام العراق رسميًا إلى اتفاقية "التير" (TIR) الدولية، بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بها.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "العراق انضم للمرة الأولى في تاريخه إلى هذه الاتفاقية، التي تضم 78 دولة حول العالم، وتُعد من أبرز النظم العالمية لتسهيل حركة النقل البري تحت إشراف الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)".

وأوضح أن "انضمام العراق يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز موقعه الجغرافي كممر تجاري يربط الشرق بالغرب، مشيرًا إلى أن الشركة العامة للنقل البري ستكون الجهة الضامنة محليًا لإصدار دفاتر التير".

وبحسب البيان، بيّن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أن "الحكومة، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عملت على مدار أكثر من عامين على تأهيل البنى التحتية الخاصة بالنقل البري، بما يُسهم في رفع كفاءة نقل البضائع، وتقليل التكاليف والمدة الزمنية لعبورها الحدود".

وأضاف أن "تطبيق نظام التير سيسهم في تقليص مدة النقل بنسبة تصل إلى 80%، وتقليل التكاليف بنحو 38%، فضلًا عن خلق آلاف فرص العمل في مجال النقل واللوجستيات، خاصة وأن العراق يُعد ممرًا مهمًا لحركة البضائع بين الدول الأعضاء في الاتفاقية".

ووفقا للبيان، أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أومبيرتو دي بريتو، عن ترحيبه بانضمام العراق إلى الاتفاقية، مؤكدًا أن "هذا النظام عزّز التجارة الآمنة لأكثر من ثمانية عقود، وسيفتح أمام العراق آفاقًا جديدة في التجارة الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تُعد داعمًا مباشرًا لمشروع "طريق التنمية"، الذي تعمل عليه الحكومة العراقية لتحويل البلاد إلى ممر تجاري محوري يربط آسيا بأوروبا، ويُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي".

واختُتم البيان بالتأكيد على أن "العراق يواصل التزامه بتنفيذ متطلبات اتفاقية التير، بالتوازي مع تقدم الأعمال في مشروع طريق التنمية، الذي يُعد من أهم الممرات العالمية لنقل البضائع بأقل كلفة وأكثر أمانًا".