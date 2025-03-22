تعثر محادثات إيطاليا مع "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك

2025-03-22 19:30:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يواجه الاتفاق المحتمل بين الحكومة الإيطالية وشركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عقباتٍ جديدة، وفقاً لما أعلنه وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو اليوم السبت، في تطور يعكس توترات جيوسياسية أوسع نطاقاً. وتسعى حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى تأمين نظام اتصالات مشفر لمسؤوليها العاملين في المناطق الخطرة، وكانت «ستارلينك» واحدة من الشركات المتنافسة لتوفير هذه الخدمة. إلا أن المفاوضات وصلت إلى «طريق مسدود»، بحسب تصريحات كروزيتو لصحيفة «لا ريبوبليكا»، مرجعاً ذلك إلى انتقال النقاش من الجوانب التقنية إلى تصريحات تتعلق برجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك. وتُعَد «ستارلينك» لاعباً رئيسياً في القطاع، إذ تمتلك 6700 قمر صناعي نشط وتوفر خدماتها في إيطاليا منذ عام 2021. ووفقاً لمصادر «رويترز»، تدرس روما توقيع عقد بقيمة 1.5 مليار يورو 1.62 مليار دولار مع الشركة التابعة لمجموعة «سبيس إكس» التي يملكها ماسك. إلا أن هذه المحادثات أثارت اعتراضات من المعارضة السياسية في إيطاليا، التي شكّكت في مدى ملاءمة منح عقد مرتبط بالأمن القومي لرجل أعمال أجنبي يُعتبر حليفاً مقرباً للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكد كروزيتو أن المناقشات قد تُستأنف على أسسٍ تقنية بمجرد أن يهدأ الجدل السياسي، مشدداً على أن القرار سيتعلق بما هو «أكثر فائدة وأماناً» لإيطاليا. ورغم أن ميلوني جعلت من التحالف مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية لسياستها الخارجية، فإن موقف ترامب، الذي أثار قلق حلفاء روما الأوروبيين، يدفعها إلى تبنّي نهج متوازن سياسياً. وفي الوقت نفسه، تواجه ضغوطاً داخلية من حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، الشريك في الائتلاف الحاكم، لمواصلة دعم ترامب وماسك. وفي هذا السياق، أعلن زعيم الحزب ماتيو سالفيني، وهو نائب رئيسة الوزراء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أشاد خلالها بـ«القدرات الأميركية الاستثنائية في مجالات رئيسية، مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية». ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام