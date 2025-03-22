السوداني: أهمية الالتزام بخطط الحكومة وأولوياتها في تنفيذ المشاريع

2025-03-22 20:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أهمية الالتزام بخطط الحكومة وأولوياتها في تنفيذ المشاريع، وبما يحقق الاستقرار وفرص التنمية الاقتصادية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي. وشدد السوداني، بحسب البيان، على إدامة زخم العمل في المشاريع المستهدفة التي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين، سواء في مركز المحافظة أو في أقضيتها ونواحيها. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى، أهمية الالتزام بخطط الحكومة وأولوياتها في تنفيذ المشاريع، وبما يحقق الاستقرار وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام