بالتزامن مع 7 آلاف مدينة.. أربيل تحيي "ساعة الأرض" (صور)

2025-03-22 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مبادرة "ساعةالارض" في يومها العالمي، عبر إطفاء الأضواء من الساعة الثامنة والنصف، ولمدةساعة كاملة.

وقال رئيس منظمة آڤيار المعنية بالبيئة، آسوشكاك، لوكالة شفق نيوز، إنه "نقيم هذه الفعالية مع 190 دولة و7 آلاف مدينةحول العالم".

وأضاف "اتفقنا مع عدة جهات في أربيل، علىإطفاء الأضواء لمدة ساعة واحدة للمساهمة في هذه الفعالية"، مبينا أن "هذهالفعالية تأتي لحماية البيئة وتقليل العوامل التي تسبب تلوثها وتساهم ايضا فيتوعية المواطنين بهذا الشأن".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إن الأضواءفي المنطقة اطفأت من الساعة 8:30 ولغاية الساعة 9:30 مساء بمشاركة العديد منالشخصيات الحكومية وممثلي المنظمات المعنية بالبيئة.

وساعة الأرض هي حدث عالمي تُقام في آخر يوم سبتمن شهر آذار/ مارس من كل عام، حيث يتم اطفاء الأضواء من الساعة 8:30 حتّى 9:30بالتوقيت المحلي للمنطقة.