الرافدين يطلق نظام مراقبة الحركات المصرفية في عدد من فروعه

2025-03-22 23:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مصرف الرافدين، السبت، إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية AML في ستة فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية. وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه في خطوة رائدة تعزز مكانة العراق في النظام المصرفي العالمي، أطلق مصرف الرافدين وبالشراكة مع أفضل المؤسسات العالمية والدولية نظام مراقبة الحركات المالية اليومية AML في ستة فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية: الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان، مبينًا، أنه سيتم شمول باقي الفروع تباعًا. وأضاف البيان، أن هذا الإنجاز يأتي كجزء من التزام المصرف بتنفيذ المعايير الدولية الصارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو متطلب أساسي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي إقليميًا وعالميًا. وأكد، أن النظام الجديد يتيح رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية، مما يساهم في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، كما يوفر إجراءات تدقيق مركزية دقيقة من قبل قسم الإبلاغ عن غسل الأموال، لضمان الامتثال الكامل للوائح الدولية. وأشار إلى، أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية، حيث يواكب أحدث التقنيات المصرفية العالمية ويعزز الشفافية ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما يسهم في تسريع عمليات الفحص والتدقيق، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي. وأكد مصرف الرافدين، بحسب البيان، ريادته في تطوير القطاع المصرفي العراقي وتهيئته للاندماج في الأسواق المالية العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمراسلين الدوليين ويضع العراق في موقع متقدم ضمن النظام المالي الإقليمي والدولي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام