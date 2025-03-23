أحمد عبد الجبار يدعو لإقامة مباراة ودية قبل مواجهتي كوريا والأردن

2025-03-23 14:15:03 - المصدر: واع

أكد لاعب منتخبنا الوطني السابق، مدرب نادي الكرخ، أحمد عبد الجبار، أهمية تنظيم مباراة ودية للمنتخب الوطني خلال شهر حزيران المقبل، للتحضير الامثل قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخبي كوريا الجنوبية والأردن، ضمن التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" إقامة اللقاء الودي مهم جداً لمنتخبنا حتى لو كان مغلقاً، مستشهداً بتجربة المنتخب الأردني الذي خاض مباراة ودية أمام كوريا الشمالية".

وأوضح عبد الجبار، أن" المدرب خيسوس كاساس يعتمد على تغييرات مستمرة في التشكيلة، مما يجعل مثل هذه المباريات فرصة مثالية لاختبار العناصر الجديدة وتصحيح الأخطاء قبل المباريات المقبلة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد الجهاز الفني في تقييم أداء اللاعبين وتعزيز جاهزية الفريق".