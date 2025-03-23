اللون الأحمر يكسو الأسواق العربية في ختام التعاملات.. وبورصة مصر تخالف الاتجاه

2025-03-23 16:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

إغلاق السوق المصرية أغلقت المؤشرات المصرية، أولى جلسات الأسبوع على مكاسب جماعية، بدعم من العرب والأجانب. وأغلق الثلاثيني المصري، أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً للجلسة الثانية عل التوالي، عند أعلى مستوى في عام، ليسجل مكاسب بنحو 157 نقطة، ويغلق عند مستوى 31933 نقطة. وتجاوز السبعيني المصري، قمته التاريخية السابقة، مسجلاً قمة قياسية جديدة، ليغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق، في ثاني مكاسب يومية على التوالي، بارتفاع 76 نقطة، ويغلق عند مستوى 8998 نقطة. وتراجعت السيولة بالسوق المصري، إلى 3 مليارات جنيه، فيما أغلق رأس المال السوقي عند 2.259 تريليون جنيه، بمكاسب سوقية بلغت11.2 مليار جنيه. واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بـ 144.4 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بقيم 93.5 و 50.8 ملايين جنيه على الترتيب. إغلاق السوق السعودية السوق السعودي يغلق على تراجع في جلسة الإثنين بنسبة 0.56 عند مستويات 11700 نقطة والتراجعات تأتي بضغط من قطاع البنوك. السوق السعودي يغلق على تراجع في جلسة الإثنين بنسبة 0.56 عند مستويات 11700 نقطة والتراجعات تأتي بضغط من قطاع البنوك إغلاق بورصة الكويت افتتاح الأسواق العربية تباين أداء الأسواق العربية، في جلسة مستهل تعاملات الأسبوع، الأحد 23 مارس آذار. ففيما خيم اللون الأحمر على مؤشري بورصة السعودية وقطر، ارتفعت المؤشرات الكويتية، كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط. استهل المؤشر السعودي تعاملات جلسة بداية الأسبوع على تراجع بنحو 0.12 أو 1.79 نقطة، عند مستوى 11,758.20 نقطة، وذلك تحت ضغط تراجع ثلاث قطاعات رئيسية. هبط قطاع الاتصالات في المستهل بنحو 0.25، كما انخفض قطاع البنوك بنحو 0.15، وكذلك قطاع الطاقة الذي سجل خسارة طفيفة في المستهل بنحو 0.02. كذلك افتتحت البورصة القطرية تعاملات الأسبوع مُتراجعة، بضغط من تراجع قطاع التأمين. وسجل المؤشر تراجعاً بنحو 0.18 أو 18.97 نقطة، عند مستوى 10324.71 نقطة، بقيمة تداولات نحو 33 مليون ريال، وكمية تداول 18 مليون سهم، عبر 1.58 ألف صفقة. فيما خالفت البورصة الكويتية الاتجاه، مسجلة ارتفاعاً في مستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع. ليرتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.09، كما ارتفع مؤشر السوق العام بـ 0.105، ومؤشر السوق الرئيسي بـ 0.14. كذلك ارتفع مؤشر بورصة مسقط في بداية التعاملات على نحو طفيف بنسبة 0.07، ليصل إلى مستوى 4413.96 نقطة، بزيادة 3.23 نقطة عن ختام تعاملات الخميس، بدعم من صعود قطاع الخدمات بنحو 0.3. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام