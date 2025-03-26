2025-03-26 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، عن رصدها لخلل واضح في تقديرالإيرادات غير النفطية، مؤكدة سعيها لتفعيل الهيئة العامة لمراقبة وتخصيص الوارداتالاتحادية، فيما أبدت قلقها من توقف المشاريع الجديدة والتلكؤ بتمويل المستمرةمنها.

وقالتاللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت نائب رئيس الوزراء،وزير التخطيط محمد تميم، وعقدت معه اجتماعاً برئاسة رئيسها عطوان العطواني وبحضورأعضائها، لبحث ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".

وأكدالعطواني، بحسب البيان، أن "اللجنة المالية أشرت وجود خلل واضح في تقديرالإيرادات غير النفطية، ونسعى من خلال تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيصالواردات الاتحادية إلى الوقوف على حجم إيراد استثمار أصول الدولة وغيرها من منافذالإيراد، لكي يكون لدينا تصور واضح خلال رسم السياسة المالية للبلد".

وبينالعطواني، أن "اللجنة عازمة على تفعيل عمل هذه الهيئة الدستورية المهمة،وإعطائها صلاحيات أوسع لكي تأخذ دورها الوطني المسؤول"، مبدياً قلقه"إزاء توقف إدراج المشاريع، والتلكؤ في تمويل المشاريع المستمرة، وأن هذهالأسباب تعد مقدمة خطيرة، قد تعود بنا إلى مشكلة المشاريع المتلكئة".

وشهدالاجتماع، بحسب البيان "استعراض جملة من المقترحات والأفكار المتفق عليها بيناللجنة المالية ووزير التخطيط في ما يتعلق بإضافة مهام وواجبات الهيئة العامةلمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وإعطائها صلاحيات موسعة في إعادة النظر فيتقدير الإيرادات والتخطيط لجبايتها".

كماتطرق الاجتماع إلى استحقاقات المحافظات المالية، وتأخر إعلان نتائج التعدادالسكاني.

بدوره،أكد وزير التخطيط، أن وزارته "أكملت ما يتعلق بها في إعداد جداول موازنة2025، وأرسلناها إلى مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنها "لا تتضمن إدراجأية مشاريع جديدة، لكنها تتضمن تمويل المشاريع المستمرة".

وبينأن "نتائج التعداد العام للسكان جاهزة تماماً، وإن تأخرها يتوقف على وصول بعضالبيانات المتعلقة في إقليم كوردستان".