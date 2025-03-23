انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

2025-03-23 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي،عصر الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد وأربيل بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاقبورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم147300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفةبالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقي مقابل100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغسعر البيع 147150 ديناراً لكل 100 دولار،وسعر الشراء 146050 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي.