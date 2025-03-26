السوداني يرعى مراسم توقيع عقد تطوير وإنتاج حقول كركوك النفطية الأربعة

2025-03-26 15:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، مراسم توقيع عقد بين وزارة النفط وشركة (BP) البريطانية، لتطوير حقول كركوك.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لـ السوداني تلقته "بغداد اليوم"، ان" الحقول هي (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، و باي حسن، و جمبور، وخباز)".

واضاف البيان، إن "العقد المبرم مع الشركة، يشمل إعادة تأهيل وتطوير الحقول الأربعة لتعزيز احتياطات الثروة الهيدروكربونية، وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام بهدف الوصول إلى معدل إنتاج ذروة يبلغ (420) ألف برميل في يوم، واستثمار الغاز المصاحب من خلال تأهيل وتوسيع منشآت شركة غاز الشمال لإنتاج (400) مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكاواط".

وزاد، إن "العقد سيسهم في إيقاف الحرق المستمر للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، من خلال استغلاله بصورة مثلى، وتوفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتطوير الكوادر الفنية والهندسية العاملة".