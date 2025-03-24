الاستخبارات العسكرية تطيح بـ8 متهمين بالارهاب في ثلاث محافظات

2025-03-24 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين (24 آذار 2025)، الإطاحة بثمانية متهمين بقضايا الإرهاب في الأنبار ونينوى وميسان.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق ( 7 و 16 و 22 ) ، نفذت مفارزها عدة عمليات استباقية في مناطق متفرقة من المحافظات ("الأنبار ونينوى وميسان)".

واضافت أن "هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ( 8 ) متهمين وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب )، منهم منتمين إلى عصابات داعش الإرهابية ومنهم بالدكة العشائرية".

واكدت المديرية أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".