التحقيقات مستمرة.. تركيا تعتقل 12 مشتبها به بالهجوم على القنصلية العراقية

2025-03-24 18:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة الأناضول التركية، يوم الإثنين، عن استمرارعمليات الاعتقال للمشتبه بهم بالهجوم على القنصلية العراقية في إسطبنول، فيما بينتأن عددهم بلغ 12شخصا.

وبحسب الوكالة،فإن فرق مكافحة الجريمة المنظمة في مديرية أمن إسطنبول، تواصل تحقيقاتها بشأنالهجوم، الذي استهدف القنصلية العراقية في منطقة شيشلي، حيث نفذه شخصان قدما علىدراجة نارية مستخدمين بندقية.

وأوقفت الشرطةمشتبهين أحدهما أقل من 18 عاما بعد تعرضهما لحادث على الطريق السريع في إسطنبولأثناء قيادتهما دراجة نارية وتثبتت من أنهما المشتبهين في تنفيذ الهجوم المسلح علىالقنصلية العراقية.

وفي إطارالتحقيقات أوقفت السلطات التركية 3 أشخاص (اثنان تحت 18 عاما) بولاية إزمير تبينأنهم لجأوا إلى فيلا بمنطقة سيليفري في أطراف ولاية إسطنبول، استخدمت كمقر لمنظمةإجرامية.

كما تم توقيف 6أشخاص لهم علاقة بالهجوم وتقديم المساعدة والإيواء لمنفذي الهجوم.

وتمكنت الشرطةالتركية من توقيف شخص في عملية أمنية بمنطقة شيشلي بإسطنبول يشتبه بأنه المخططالرئيسي للهجوم على القنصلية العراقية.

وخلال عملياتالتفتيش في منازل المشتبهين، عثرت الشرطة على البندقية التي استخدمت في الهجوم كماعثرت على دراجة نارية مسروقة، إضافة إلى سيارة استخدمها عناصر التنظيم الإجرامي.

ولا تزال التحقيقاتجارية مع المشتبهين الـ 12 من قبل الشرطة.

وتعرض مبنىالقنصلية العامة العراقية في إسطنبول، مساء الجمعة، لهجوم مسلح من قبل شخصين لاذابالفرار على متن دراجة نارية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وكانت صحيفة"الصباح" التركية، أفاد يوم السبت الماضي، بأن السلطات الأمنية ألقتالقبض على منفذي الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول.

وأضافت الصحيفة،أن "فرق إدارة مكافحة الجريمة المنظمة باشرت التحقيق فور وقوع الحادث، وتمكنتمن القبض على المنفذين بعد تعرضهما لحادث أثناء محاولتهما الفرار".

وكشفت التحقيقاتأن المتهمين ينتميان لعصابة تُعرف باسم "دالتون"، وتم اتخاذ الإجراءاتالقانونية بحقهما، بحسب الصحيفة.

ووفقا للاعلامالتركي، فإن هذه العصابة نفذت الهجوم انتقاماً لاعتقال زعيمها خلال وقت سابق فيالعراق، كونه مطلوباً للانتربول.

‏وزعيم هذهالعصابة يدعى "احمد مصطفى تيمو" صادرة بحقه نشرة حمراء من الإنتربولالدولي لارتكابه 31 جريمة مختلفة في تركيا.