2025-03-27 02:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وفد عراقي برئاسة وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، محمد حسين محمد بحر العلوم، مع بعثة الأمم المتحدة (يونامي) يبحثان آليات إعادة تسليم مقرات البعثة إلى الحكومة العراقية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2732 بشأن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عقد وفد عراقي برئاسة وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، محمد حسين محمد بحر العلوم، اجتماعاً في مقر الوزارة ببغداد، بتاريخ 24 آذار 2025، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، السيد كلاوديو كوردوني، وبحضور عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في العراق".وأضاف، أن "الجانبين ناقشا آليات إعادة تسليم المقرات التي تشغلها بعثة يونامي إلى الحكومة العراقية، حيث تم التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالمباني الواقعة في بغداد والمحافظات الأخرى، بما في ذلك الجوانب الفنية والإدارية، إضافةً إلى تحديد جداول زمنية وإجراءات التسليم التدريجي"، لافتا الى أن "الاجتماع أسفر عن الاتفاق على مجموعة من الخطوات التنفيذية لضمان انتقال سلس وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".من جانبه، أعرب كلاوديو كوردوني وأعضاء وفد الأمم المتحدة، بحسب البيان، عن "تقديرهم للتعاون الوثيق الذي تبديه الحكومة العراقية في مسار الإنهاء التدريجي لعمل بعثة يونامي، مشددين على أهمية استمرار التنسيق لضمان انتقال منظم يحفظ المصالح المشتركة".