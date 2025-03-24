المندلاوي يؤكد أهمية استكمال خريطة مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة

2025-03-24 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، ضرورة استكمال خريطة المشاريع المدرجة على جدول أعمال صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، التقى رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية سعد أمين فيصل، بحضور عضو مجلس النواب مضر الكروي".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- مناقشة أهم الخدمات التي تحتاجها المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية، والاطلاع على خريطة المشاريع المدرجة على جدول أعمال الصندوق، ونسب الإنجاز والتقدم والتلكؤ فيها".وتابع البيان، أنه "تم التأكيد على ضرورة استكمال المشاريع وفق التوقيتات الزمنية المتفق عليها مع الشركات المنفذة، والدعوة إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والإدارات المحلية لتذليل المعوقات وتسريع عجلة البناء خدمة للصالح العام".