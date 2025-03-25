وزير الصحة يعلن خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بعيد الفطر المبارك

2025-03-25 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ،اليوم الثلاثاء، عن خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أعلن اليوم عن خطة الاسناد الطبي الخاصة بعيد الفطر المبارك وبالتنسيق مع أقسام ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وبالتعاون مع الجهات الأمنية".

وأوضح الحسناوي، بحسب البيان، أن "خطة الطوارئ تتضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية والوقائية للمُواطنين الذين يقومون بزيارة دور العبادة والمتنزهات والأماكن الترفيهية بما يؤمن تقديم أفضل الخدمات لهم".

وتابع أن "الوزارة ودوائرها قامت بتهيئة عجلات الإسعاف الفوري وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية"، مشيراً إلى "استمرار العمل في مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة طيلة أيام العيد وعلى مدار الساعة للتهيؤ لأي أمر طارئ".

وأكد على "جميع المستشفيات، وخاصة شعب الطوارئ للعمل على مدار (24) ساعة، والتزام الأطباء وذوي المهن الصحية والتمريضية بأوقات الدوام وجدول الخفارات" ،موجهاً بـ"تشكيل فرق متابعة ميدانية من قبل مركز الوزارة طيلة أيام العطلة".