2025-03-28 02:09:04 - المصدر: ايشان

أطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رسائل عدة تخص الشأن المحلي، وفيما كشف عن مشروعه قبيل الانتخابات المقبلة، قال إن مشاركة التيار الصدري أمر مهم للعملية السياسية. السوداني وفي برنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعته منصة “إيشان”، أشار إلى أن “حكومته تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والطاقة والعلاقات الدولية بطريقة عملية، بعيدًا عن […]

ظهرت المقالة السوداني يطلق “رسائل تحذير” من استغلال أزمة الكهرباء وينتقد الصخب السياسي أولاً على ايشان.



