القضاء وأمانة بغداد يبحثان جهود المحافظة على الإرث التاريخي

2025-03-25 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، مع أمين بغداد عمار موسى الجهود المبذولة للمحافظة على الإرث التاريخي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل امين بغداد عمار موسى".

وأضاف، أن "رئيس المجلس قدم الشكر والتقدير لامين بغداد لجهوده في تأهيل نصب حمورابي وصيانته ونقله من موقعه القديم إلى الموقع الحالي أمام بوابة مجلس القضاء الأعلى".

وتابع البيان، أن "زيدان بحث مع الأمين جهود امانة بغداد في المحافظة على الإرث التاريخي للعاصمة بغداد".