أسعار الدولار ترتفع في بغداد وتنخفض في أربيل مع إغلاق البورصة

2025-03-25 16:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 146800 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 146300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146200 دينار لكل 100 دولار.