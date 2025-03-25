السوداني: العراق يتعافى.. والتسليح والتدريب أولوية لدعم الجيش

2025-03-25 20:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن البلاد تتعافى، مشددا على أن التسليح والتدريب أولوية حكومته لدعم الجيش العراقي.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم الثلاثاء، الضباط والمقاتلين في قيادة القوات البرية، مائدة إفطار شهر رمضان الفضيل.

وأكد السوداني، أن ما يشهده البلد من أمن واستقرار هو بفضل تضحيات ابناء الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها، مشيراً الى تحسن المؤشرات الامنية، في ظل الامن والاستقرار، وانخفاض العمليات الارهابية والتعرضات وحتى الجريمة الجنائية، مؤكداً أن فرض الامن والاستقرار سيُمكّن الدولة من تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية.

وشدد السوداني على وجوب تأمين استحقاقات المقاتل وحقوقه، ولاسيما المتعلقة بتوفير السكن، مبيناً أن وزارة الدفاع قطعت شوطاً مهماً لإكمال متطلبات توزيع قطع الاراضي السكنية، وسيجري قريباً توزيعها في مناطق مخدومة بين المنتسبين، كالتزام حكومي، بجانب رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين لولا تضحياتهم لما تحقق الامن والاستقرار في العراق.

وقال السوداني أيضا، إن "الانضباط والالتزام والمهنية والاستعداد للتضحية هي قيم عسكرية يجب أن تكون حاضرة، وعلى القادة والضباط والآمرين وضباط الصف ترسيخها في سلوكهم أمام منتسبي الجيش".

وأضاف أن "التدريب المستمر وتحديث مناهجه يعد ضرورة للارتقاء بجاهزية القوات المسلحة"، مؤكدًا أن "الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تمكين الجيش العراقي بجميع قياداته وتشكيلاته، ولا سيما في مجال التسليح".

وأشار السوداني إلى أن "مشاريع تسليح الجيش تشمل عدة مسارات يتم العمل على إنجازها، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية من قواعد ومعسكرات"، لافتًا إلى "أهمية إيصال جميع الحقوق المنصوص عليها في القوانين إلى عوائل الشهداء والجرحى".

واختتم بالقول: "مسار العراق يتحرك في الاتجاه الصحيح نحو التآخي والتلاحم والوحدة، مع التأكيد على الخطاب الوطني الموحد لكل العراقيين".