السوداني: العراق يشهد حالة من التعافي والنمو والتقدم والازدهار

2025-03-25 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (24 آذار 2025)، ان: "العراق يشهد حالة من التعافي والنمو والتقدم والإزدهار بشكل واضح ونعمل على المضي بها".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "شارك الضباط والمقاتلين في قيادة القوات البرية، مائدة إفطار شهر رمضان الفضيل وبارك للحاضرين صيام شهر رمضان الكريم،" مؤكداً أن "ما يشهده البلد من أمن واستقرار هو بفضل تضحيات ابناء الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها،" مشيراً الى "تحسن المؤشرات الامنية، في ظل الامن والاستقرار، وانخفاض العمليات الارهابية والتعرضات وحتى الجريمة الجنائية،" مؤكداً، أن "فرض الامن والاستقرار سيُمكّن الدولة من تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية".

وشدد السوداني "على وجوب تأمين استحقاقات المقاتل وحقوقه، ولاسيما المتعلقة بتوفير السكن، مبيناً أن وزارة الدفاع قطعت شوطاً مهماً لإكمال متطلبات توزيع قطع الاراضي السكنية، وسيجري قريباً توزيعها في مناطق مخدومة بين المنتسبين، كالتزام حكومي، بجانب رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين لولا تضحياتهم لما تحقق الامن والاستقرار في العراق".

وأضاف "يجب البقاء على الجاهزية والاستعداد واليقظة والحذر، وهذا يتم من خلال التمسك بالمبادئ الاساسية" مؤكدا ان "الانضباط والالتزام والمهنية والاستعداد للتضحية قيم عسكرية يجب ان تكون حاضرة، وعلى القادة والضباط والآمرين وضباط الصف ترسيخها في سلوكهم امام منتسبي الجيش".

وتابع السوداني "نحتاج الى التدريب المستمر وتحديث مناهجه للارتقاء بمستوى وجاهزية منتسبي الجيش لمواجهة مختلف التحديات" منوها الى ان "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في تمكين الجيش العراقي بجميع قياداته وتشكيلاته وصنوفه، ولاسيما في مجال التسليح".

وأوضح، ان "تسليح الجيش سيتم من خلال عدة مشاريع نعمل على انجازها، اضافة الى تأهيل البنى التحتية من قواعد ومعسكرات وواجبنا ايصال جميع الحقوق المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات الى عوائل الشهداء والجرحى".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ان "مسار العراق يتحرك في الاتجاه الصحيح في التآخي والتلاحم والوحدة، والخطاب الوطني الموحد لكل العراقيين".