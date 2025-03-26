مسؤول محلي: منفذ طريبيل يعمل بشكل طبيعي وشحنات النفط مستمرة إلى الأردن

2025-03-26 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد قائممقام قضاء الرطبة غربي الأنبار، عماد الريشاوي، يوم الأربعاء، أنمنفذ طريبيل الحدودي مع الأردن يعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أي مشاكل تعيق الحركةالتجارية بين البلدين.

وأوضحالريشاوي، لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات تصدير النفط عبر المنفذ مستمرة، حيثتم اليوم إخراج وجبة جديدة من الخام العراقي إلى الجانب الأردني دون أي معوقات".

وأضافأن "الأوضاع الأمنية والإدارية في المنفذ تحت السيطرة، مع استمرار تدفقالبضائع وحركة المسافرين بشكل منتظم".

يأتيهذا بعدما أفادت تقارير محلية، وتداول ناشطون مقاطع فيديو (لاحتجاجات سابقة) تُظهرقيام محتجين بمنع صهاريج محمّلة بالنفط من العبور إلى الأردن عبر منفذ طريبيل،وذلك احتجاجاً على هتافات اعتُبرت مسيئة صدرت عن بعض الجماهير الفلسطينيةوالأردنية خلال المباراة الأخيرة لمنتخب العراق في تصفيات كأس العالم.

يُذكرأنّ نحو 60 صهريج نفط، نصفها أردنية ونصفها الآخر عراقية، تمر يومياً عبر منفذطريبيل، ليتم توريد 15 ألف برميل يومياً إلى مصفاة النفط الأردنية، وتشكل 15% منحاجة الأردن اليومية من النفط.