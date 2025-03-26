كاساس: أعتذر للشعب العراقي والجميع مسؤول عن الخسارة امام فلسطين

2025-03-26 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدم مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اعتذاره للشعب العراقي بعد خسارة المنتخب امام نظيره الفلسطيني، مؤكداً ان الجميع يتحمل الخسارة.وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أدينا الشوط الأول جيد وفقدنا السيطرة بالشوط الثاني"، مؤكدا: " خسرنا الكثير من الصراعات".وأضاف، "اعتذر إلى الشعب العراقي وعلينا التعويض"، لافتا الى أن "المسؤول عن الخسارة جميع اللاعبين ومن ضمنهم أنا".وتابع، أن "أمر الإقالة قرار لا يتعلق بي من يؤيدها فليفعل ذلك".