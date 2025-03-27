وزارة الشباب تتبنى خارطة طريق لإنجاز المشاريع الداخلة ضمن البرنامج الحكومي
2025-03-27 10:55:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد المدير العام للدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة، إياد طارق جواد، ضرورة تبني خارطة طريق ورؤية واضحة لتجاوز المعوقات التي تعترض سير العمل في المشاريع الداخلة ضمن البرنامج الحكومي لأجل إنجازها خلال الفترة القادمة.
وذكر بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" جواد ترأس اجتماعاً في مقر الدائرة مع مسؤولي الأقسام في الدائرة ، وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة وأبرزها تكثيف الجهود الخاصة بمتابعة المشاريع المستهدفة والمزمع إنجازها قبل تاريخ الخامس والعشرين من نيسان القادم خصوصا المشاريع الداخلة ضمن البرنامج الحكومي، حيث تم تكليف المهندسين المختصين بالمتابعة اليومية لأجل إنجاز تلك المشاريع وعلى رأسها مشروع ملعب المسيب في محافظة بابل الذي وصل الى نسب إنجاز متقدمة ومشروع مبنى الرعاية العلمية في محافظة ديالى".
أكد المدير العام للدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة، إياد طارق جواد، ضرورة تبني خارطة طريق ورؤية واضحة لتجاوز المعوقات التي تعترض سير العمل في المشاريع الداخلة ضمن البرنامج الحكومي لأجل إنجازها خلال الفترة القادمة.
وذكر بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" جواد ترأس اجتماعاً في مقر الدائرة مع مسؤولي الأقسام في الدائرة ، وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة وأبرزها تكثيف الجهود الخاصة بمتابعة المشاريع المستهدفة والمزمع إنجازها قبل تاريخ الخامس والعشرين من نيسان القادم خصوصا المشاريع الداخلة ضمن البرنامج الحكومي، حيث تم تكليف المهندسين المختصين بالمتابعة اليومية لأجل إنجاز تلك المشاريع وعلى رأسها مشروع ملعب المسيب في محافظة بابل الذي وصل الى نسب إنجاز متقدمة ومشروع مبنى الرعاية العلمية في محافظة ديالى".