حلبجة تطالب بدعم تشريع قانون لتحصيل الشرعية القانونية للمحافظة (وثيقة)

2025-03-26 12:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت غرفة تجارة وصناعة حلبجة دعوة إلى رئيس وأعضاء غرف التجارةالعراقية لدعم جهودها في الحصول على التشريع القانوني الذي يمنح محافظة حلبجةمكانتها الرسمية باعتبارها المحافظة الـ19 في العراق.

وقال طاهر شيخ عز الدين، رئيس غرفة تجارة وصناعة حلبجة، في وثيقة حصلتعليها وكالة شفق نيوز، إن المدينة وأهلها ينتظرون المزيد من الدعم والاعترافالرسمي بها كمحافظة مستقلة.

وأضاف أن "حلبجة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام على مختلفالأصعدة، ولا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية"، داعياًأعضاء مجلس النواب إلى "الوقوف إلى جانب مطالب أهالي المدينة، وتمثيل صوتهمداخل قبة البرلمان".

كما أبدى رئيس الغرفة، ثقته في النواب العراقيين، وممثلي المحافظة لدعم هذاالتوجه، متمنياً أن تكون جلسة البرلمان القادمة نقطة تحول في مسار تحقيق هذا الهدف.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، جدول أعمالالجلسة السادسة للمجلس المقرر انعقادها امس الثلاثاء، إلا أنه تقرر تأجيل عقدهاإلى اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأظهر جدول أعمال الجلسة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ست فقرات، فيماجاء "التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق"أولى الفقرات، إلى جانب مناقشة والتصويت على مجموعة قوانين أخرى.