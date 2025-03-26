الادعاء العام بالسليمانية يحث الإعلام على تجنب اخبار "جرائم القتل"

2025-03-26 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أصدر الادعاء العام في السليمانية، اليوم الأربعاء، بيانًا دعا فيه وسائلالإعلام إلى الامتناع عن نشر أخبار جرائم القتل، والتواصل مع ذوي الضحايا، مؤكدًااتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وذكرالادعاء العام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات القضائية والمتخصصةتكون منشغلة بالتحقيق وجمع المعلومات عند وقوع جرائم القتل، لكن بعض وسائل الإعلامتتسرع في نشر الأخبار دون مراعاة لاخلاقيات الصحافة أو الالتزام بالقوانينوالتوجيهات السارية في إقليم كوردستان".

وأضافأن "نشر الأخبار غير الدقيقة والمعلومات المضللة حول الجرائم، إلى جانبالتواصل غير القانوني مع ذوي الضحايا، لا يُعد فقط مخالفة قانونية، بل يؤثر سلبًاعلى الأفراد والمجتمع، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا نفسيًا، كما أنه يعرقل سيرالتحقيقات".

وطالبالادعاء العام في السليمانية، جميع المؤسسات الإعلامية بـ"الالتزام بالقوانينوالتوجيهات"، محذرًا من "اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".