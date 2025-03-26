المالية تدافع عن رئيس هيئة التقاعد: لا علاقة له بتسوية "صفقة القرن"

2025-03-26 15:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، إشراف رئيس هيئة التقاعد الوطنية على ملف تسوية ما يُعرف بـ"صفقة القرن".

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "ما يتم تداوله حول إشراف ماهر حسين رشيد، رئيس هيئة التقاعد الوطنية على ملف تسوية ما يُعرف بـ"صفقة القرن" المتعلقة بالمتهم نور زهير، عار عن الصحة ولا اساس له".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن "هذه الأخبار لاتمت للحقيقة بصلة، مشددة على التزامها بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة، بعيدًا عن أي تدخلات أو تسويات خارج الأطر الرسمية".

ودعت الوزارة، "الجهات الإعلامية إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار قد تثير الرأي العام دون مستندات رسمية".