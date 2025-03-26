الأمير هاري يستقيل من منظمته الخيرية في أفريقيا بسبب "الكراهية والتحرش الجنسي"

2025-03-26 18:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يوم الأربعاء، أن دوق ساسكس،الأمير هاري، قدم استقالته من منظمة "سينتيبال" الخيرية التي أسسها قبلعقدين في جنوب أفريقيا، على خلفية اتهامات بـ"الكراهية تجاه النساء والتحرشالجنسي.

ووصفالأمير هاري قراره بأنه جاء "بقلب مثقل بالحزن" وأنه "ما زال تحتوقع الصدمة". وتأتي هذه الاستقالة عقب خلاف حاد داخل منظمة"سينتيبال"، بين مجلس الأمناء ورئيسة مجلس الإدارة.

واتهمتالرئيسة التنفيذية للمنظمة، صوفي تشانداوكا، الأمير هاري بـ"لعب دورالضحية" بعد استقالته، وكشفت عن وجود "إساءة استخدام للسلطة، وتنمر،وتحرش جنسي، وكراهية للنساء" داخل المنظمة.

ونشبالخلاف حول قرار بإعادة توجيه جهود جمع التبرعات نحو أفريقيا، وقد استقال خمسة منأعضاء مجلس الأمناء بشكل جماعي بسبب "فقدان الثقة" في الرئيسةتشانداوكا، إلى جانب استقالة الأمير هاري، والأمير سيسيو من منصبيهما كراعيينللمنظمة.

وكانالأمير هاري قد أسس منظمة "سينتيبال" قبل 20 عاماً مع الأمير سيسو منليسوتو لمساعدة الأطفال في جنوب أفريقيا، وخاصة أولئك الذين يعانون من فيروس نقصالمناعة البشرية "الإيدز".

جديربالذكر أن "سينتيبال" تأسست عام 2006 تخليداً لذكرى الأميرة ديانا،وكانت من آخر المنظمات التي احتفظ بها هاري بعد تخليه عن مهامه الملكية عام 2021،وهي تعمل على مساعدة الفقراء ومرضى الإيدز في ليسوتو وبوتسوانا.