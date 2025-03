200 ألف أسرة في ذي قار تستفيد من صرف الإعانة الاجتماعية المبكر قبل عيد الفطر

2025-03-27 11:00:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن قسم شؤون المرأة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ذي قار عن استحصال وزير العمل لموافقة مجلس الوزراء على تقديم موعد صرف إعانة الحماية الاجتماعية لشهر نيسان لتُصرف قبل عيد الفطر المبارك. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد مدير الحماية الاجتماعية للمرأة، نوفل عبد الحميد، أن...

