مجلس الخدمة يقر تعيين ملحق الوجبة الثانية للمجموعة الطبية من حملة الشهادات العليا

2025-03-27 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، تعيين الدفعة المتبقية لملحق الوجبة الثانية للمجموعة الطبية من حملة الشهادات العليا (الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة).

وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "أقر تعيين الدفعة المتبقية لملحق الوجبة الثانية للمجموعة الطبية من حملة الشهادات العليا (الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة)".

وأضاف، ان "ذلك جاء خلال الجلسة الطارئة السادسة التي عقدها المجلس اليوم، الخميس 27 من اذار لعام 2025 برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي، وبحضور أعضائه"، مشيرا الى، انه "تم استكمال إجراءات التعيين لضمان رفد المؤسسات الصحية بكفاءات متخصصة، دعمًا للقطاع الصحي وتعزيزاً للخدمات المقدمة للمواطنين".