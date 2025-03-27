البيئة تخاطب المرور: حاسبوا أصحاب السيارات والدراجات ذات الأصوات المرتفعة

2025-03-27 15:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالبت وزارة البيئة العراقية، يوم الخميس،مديرية المرور العامة بتشديد الإجراءات على العجلات والدراجات النارية ذات الأصواتالمرتفعة، ومراقبة الورش التي تنفذ هذه التعديلات، في خطوة للحد من التلوث السمعي.

وقال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي فيالوزارة، أمير على الحسون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار جهودهاالمستمرة للحد من التلوث السمعي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة، خاطبت وزارة البيئةمديرية المرور العامة في وزارة الداخلية لتشديد إجراءاتها ضد أصحاب العجلاتوالدراجات النارية التي تصدر أصواتًا عالية ومزعجة، لما تسببه من إزعاج مباشرللمواطنين، خصوصًا الأطفال، واعتبارها أحد أشكال التلوث السمعي المؤثر على الصحةالعامة".

وأضاف أن "هذه المخاطبة جاءت استجابةً للشكاوى والمناشدات العديدةالتي وردت إلى الوزارة من المواطنين المتضررين، والتي أكدت معاناتهم من الضوضاءالناتجة عن التعديلات المخالفة على العجلات والدراجات النارية".

وبين أن "الوزارة طالبت مديرية المرور العامة بتكثيف جهود مفارزها المنتشرة فيشوارع بغداد والمحافظات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، كما دعت إلىإرسال دوريات مرورية لمراقبة المحال والورش التي تقوم بإجراء تعديلات غير قانونيةعلى كواتم الصوت (الصالصات)، والتي تؤدي إلى زيادة مستوى الضوضاء بشكل ينتهكالقوانين البيئية والمرورية".

وشدد الحسون على "أهمية التعاون المشتركبين الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة، وأن الوزارة ماضية في اتخاذ كافةالإجراءات القانونية اللازمة لحماية البيئة وفقًا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم(27) لسنة 2009، بما يضمن بيئة أفضل وأكثر أمانًا للمواطنين".