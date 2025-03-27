أعلاها 10 آلاف دينار.. بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات للشهر المقبل

2025-03-27 17:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت محافظة بغداد، يوم الخميس، تسعيرة أمبير المولدات الحكوميةوالأهلية لشهر نيسان المقبل.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر أن يكون سعرالأمبير الواحد للتشغيل الذهبي، أي 24 ساعة، هو 10 آلاف دينار".

وأضافت "فيما تقرر أن يكون سعر الأمبير الواحد للتشغيل الليلي، الذييبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، هو 7 آلاف دينار".

وبينت "أما سعر الأمبير الواحد للتشغيل العادي، الذي يبدأ من الساعة12 ظهرا وحتى 12 من منتصف الليل، هو 5 آلاف دينار".

وأكدت "بناءً على هذا القرار، وجّه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي،رؤساء الوحدات الإدارية (القائممقام ومدير الناحية) بمتابعة تطبيق التسعيرة أعلاه،والتأكد من التزام أصحاب المولدات بها، مع محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين والتعليماتالنافذة".