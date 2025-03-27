بوزن 6 كغم.. فريق طبي عراقي ينجح برفع ورم كبير بعملية نادرة (صور)

2025-03-27 17:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، نجاح فريق طبي متخصص فيمستشفى آزادي التعليمي، من إجراء عملية جراحية نادرة برفع ورم رحمي كبير بوزن 6 كغملمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعاني من انتفاخ البطن مع مضاعفات الورم.

وأوضح اختصاصي الجراحة العامة والمنظارية والطبيب المشرف على العملية الجراحية،الدكتور عبدالله نجيب، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، أن "المريضة البالغة من العمر 52 عاماً، كانت تعاني من انتفاخالبطن مع مضاعفات الورم، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية والشعاعية تبين وجودورم كبير في الرحم، مما استوجب إجراء عملية جراحية لها".

وأضاف نجيب، أن "المريضة أجريت لها عملية فتح البطن وتم رفع ورم رحميكبير بوزن 6 كغم بنجاح، وتعتبر هذه العملية من العمليات الجراحية النادرة، واستغرقتساعتين متواصلتين من الوقت".

وأشار الطبيب المشرف على العملية، إلى أن "الحالة الصحية للمريضةمستقرة وتم إخراجها من المستشفى بصحة جيدة وإرسال الورم للفحص النسيجي".