2025-03-28 01:09:04 - المصدر: ايشان

قال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، إن رسالة ترامب إلى طهران تضمنت التفاوض على حل الحشد الشعبي. وذكر آل صادق، في تصريحات متلفزة تابعتها منصة “إيشان”، أن “رسالة ترامب إلى إيران تضمنت تهديدات، بخصوص المقاومة والحشد الشعبي”. وأضاف، أن “الرسالة الأميركية، احتوت على مطالبات بدمج الحشد الشعبي أو حله”، مبيناً أن […]

ظهرت المقالة السفير الإيراني لدى بغداد: رسالة ترامب إلى طهران تضمنت التفاوض على حل الحشد أولاً على ايشان.



