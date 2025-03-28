اسياسيل تطلب توضيحا من كردستان بشأن المطالبة بتسديد رسوم الترددات

2025-03-28 10:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجهت شركة الاتصالات اسيا سيل، اليوم الجمعة، رسالة إلى حكومة إقليم كردستان بعد مطالبة الأخير بتسديد رسوم الترددات. وذكرت الشركة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز أن أسيا سيل تود إعلامكم بأن شركتنا تدفع رسوم جميع أنواع ترددات سنويًا بشكل مباشر إلى هيئة الإعلام والاتصالات وفقًا لعقد الترخيص وملحقاته المبرم مع الهيئة للعلم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. وطالبت الشركة من حكومة إقليم كردستان التفضل بتوضيح مضمون هذا الكتاب من قبل الإقليم وفقًا للقوانين العراقية النافذة وعقد الترخيص النافذ. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام