تحذير مهم من المرور لهذه الفئة: تجنبوا السرعة واتركوا الهواتف!

2025-03-28 11:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، تحذيرا لسائقي الدراجات النارية. وذكرت المديرية في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان على سائقي الدراجات النارية عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة، داعية إياهم الى لبس خوذة الأمان خلال القيادة. وشددت المديرية على ضرورة عدم السير بسرعة عالية داخل المدن وعكس الاتجاه، والالتزام بالإشارات المرورية تلافيا لحصول حوادث قد تؤدي الى الوفاة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام