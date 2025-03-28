افتتاج 4 منافذ لوقود الغاز على الطريق الدولي للمحافظات الجنوبية

2025-03-28 11:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أفتتاح أكبر عدد من المنافذ لتعبئة وقود الغاز السائل في بغداد والمحافظات. وبين مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين ان الشركة أفتتحت أربعة منافذ جديدة على الطريق الدولي بين بغداد والمحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة المثنى وبالتحديد في محطة النفق المشيده الاهلية في المدخل الجنوبي لمدينة السماوة ، محطة مرج البحرين المشيده الاهلية في مدخل قضاء الوركاء ، محطة دلة الخير المشيده الاهليه في مدينة الرميثه ، محطة نجمة الغانم في الطريق الدولي السريع مقابل مدخل السماوة الشمالي. واشار الى ان مشروع إضافة منظومة الغاز للسيارات يحضى باهتمام كبي لما له من أهمية بالغة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى والصالح العام. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام