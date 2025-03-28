معابر كوردستان خلال العيد.. إغلاق مؤقت لحركة التجارة والسياحة مستمرة

2025-03-28 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معبر باشماغ، يوم الجمعة، إغلاق المعبر أمام حركةالتجارة في إقليم كوردستان لمدة 24 ساعة، بدءاً من اليوم الأول لعيد الفطر، بينماستبقى حركة السياح مستمرة دون أي قيود.

وأكدت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإغلاق يشمل فقطالمعابر التجارية"، مشيرة إلى أن "حركة التجارة ستعود إلى طبيعتهااعتباراً من اليوم الثاني من العيد".

من جهتها، أوضحت إدارة منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران أنه "وفقاًللاتفاقات السابقة بين محافظات أربيل وكرميان، سيتم إغلاق المعبر لمدة 24 ساعةأمام حركة التجارة"، مؤكدة أن "حركة السياح عبر المعابر ستظل طبيعيةطوال أيام العيد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة شرطة السليمانية، إعداد خطة أمنيةمشددة خلال أيام عيد الفطر، مع التركيز على تأمين الأماكن العامة والمناطق التيتشهد كثافة سكانية عالية، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتفتيش لملاحقة المطلوبينوالخارجين عن القانون.

إلى ذلك، قررت مديرية مرور أربيل، اليوم الجمعة، حظر سير مركبات الحملالكبيرة وجميع أنواع الدراجات النارية خلال أيام عيد الفطر، من الساعة السابعةصباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.