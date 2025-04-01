سيارات تابعة لوزارة الدفاع تقتحم مكتب النائب السابق حيدر الملا

2025-04-01 00:05:06 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، باقتحام سيارات تابعة لوزارةالدفاع لمكتب النائب السابق حيدر الملا.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة عسكرية تستقل خمس سيارات تابعة لوزارةالدفاع قامت باقتحام مكتب النائب السابق حيدر الملا في منطقة العامرية ببغداد،وقاموا بتكسير الزجاج والشبابيك والأثاث وسحب DVR الخاص بكاميراتالمراقبة".

وأضافالمصدر أنه "لم يتبين سبب قيام القوة باقتحام مكتب الملا".