مرور أربيل تحظر سير مركبات الحمل والدراجات النارية خلال أيام العيد

2025-03-28 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قررت مديرية مرور أربيل، يوم الجمعة، حظر سير مركبات الحمل الكبيرة وجميعأنواع الدراجات النارية خلال أيام عيد الفطر، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعةالثانية عشرة ليلاً.

وقالالمتحدث باسم مرور أربيل، العقيد هيمن أمين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنكوادر المرور ستعمل على تنظيم حركة السير ومراقبة المركبات بهدف الحفاظ علىالسلامة العامة وتجنب حدوث الاختناقات المرورية.

وأوضحأن هذا الإجراء يأتي بسبب تزامن عيد نوروز هذا العام مع شهر الفطر، ومن المتوقع أنيقوم الكثير من المواطنين برحلات وسياحة، لذلك سيتم توزيع كوادر المرور في المناطقالتي تشهدكثافةمرورية.