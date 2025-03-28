عمليات شرق صلاح الدين: تنفيذ عمليات استباقية لتأمين أجواء العيد

2025-03-28 19:30:17 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت قيادة عمليات شرق صلاح الدين، اليوم الجمعة، تفاصيل خطتها الخاصة بتأمين حماية الأماكن العامة والمرافق الترفيهية خلال عيد الفطر، فيما لفتت إلى تنفيذ عمليات استباقية أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين.وقال قائد عمليات شرق صلاح الدين اللواء الركن علي مثجل المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة تتضمن تأمين الحماية للأماكن العامة والمناطق الترفيهية خلال أيام العيد ضمن قاطع المسؤولية في مناطق الطوز وسليمان بيك وداقوق وبقية المناطق والقرى المجاورة لها".وأضاف، أن "قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عمليات استباقية ضمن خطة تأمين العيد استهدفت أوكارًا للإرهابيين في المحافظة وأسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين، إضافة إلى مقتل 8 آخرين بضربات جوية ضمن قاطع المسؤولية".وأشار إلى، "وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين قيادة عمليات صلاح الدين وكل من قيادتي عمليات ديالى وكركوك، لتأمين المحافظة".